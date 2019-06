Tregua in guerra dazi Usa-Cina. Incontro tra presidenti al G20 di Osaka-2-

di alm

Roma, 29 giu. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che i negoziati commerciali con la Cina sono tornati sulla scia di "eccellenti" colloqui con il suo omologo cinese Xi Jinping, in cui Washington ha accettato di ritardare le nuove tariffe.

"Abbiamo avuto un ottimo incontro con il presidente Xi della Cina", ha detto Trump dopo i colloqui. "Direi eccellente".

"Siamo di nuovo in pista", ha aggiunto.

Trump ha confermato che Washington si era impegnata a non imporre nuove tariffe alle esportazioni di Pechino e che le due parti continueranno i colloqui.

"Almeno per il momento," Washington non imporrà nuove tariffe o rimuoverà quelle esistenti, ha detto Trump in una conferenza stampa. "Continueremo a negoziare".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata