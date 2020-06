Tre persone uccise in un parco a Reading: arrestato richiedente asilo libico

È di tre morti e tre feriti gravi il bilancio dell’attacco avvenuto sabato notte in un parco di Reading, a ovest di Londra. La polizia indaga per terrorismo e nel frattempo ha arrestato l’autore dell'aggressione: si tratta di un richiedente asilo libico di 25 anni che ha usato un coltello per colpire le vittime. L'episodio è avvenuto alla fine di una manifestazione di Black Lives Matter. Il premier Boris Johnson ha invece diffuso un tweet per dirsi "inorridito" dall'accaduto e per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime.

