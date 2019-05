Tornato devasta hotel in Oklahoma: almeno due morti

Due persone sono morte per il tornado che si è abbattuto nella notte sulla città di El Reno in Oklahoma, negli Stati Uniti. Lo ha riferito il sindaco di El Reno, Matt White, in un video diffuso su Facebook. Sono stati distrutti molti negozi ed edifici oltre a un hotel e un parcheggio per roulotte.

"Una situazione molto pericolosa si è verificata a El Reno. Sono stati registrati gravi danni oltre a morti e feriti. Questo è uno sfortunato esempio di quanto velocemente questo tipo di temporali possano trasformarsi in tornadi devastanti", ha scritto su Facebook il capo della polizia locale, Richard Stephens, "per favore pregate per coloro che sono stati colpiti da questa tempesta, così come i lavoratori dei servizi di emergenza che stanno prestando assistenza". Il tornado ha distrutto edifici tra cui l'hotel American Budget Value Inn.

