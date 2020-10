TOp Usa 2020, Corte Suprema: Sì a voto postale esteso a 9 giorni in N. Carolina

di lca

Washington (Usa), 29 ott. (LaPresse/AP) - La Corte Suprema degli Stati Uniti consentirà di ricevere e conteggiare le schede elettorali in North Carolina - uno degli Stati in bilico - entro 9 giorni dall'election day, in quella che è una vittoria per i democratici.

Mercoledì i giudici non si sono opposti alla decisione del Consiglio elettorale statale di allungare il periodo da tre a nove giorni, rinviando il termine al 12 novembre, come invece richiesto dai repubblicani. Tre giudici conservatori, Samuel Alito, Neil Gorsuch e Clarence Thomas, hanno votato contro: la nuova giudice Amy Coney Barrett non ha preso parte al caso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata