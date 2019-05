Tolosa, 17enne prende ostaggi in un negozio e spara contro la polizia

Diverse persone sono tenute in ostaggio da un assalitore di 17 anni in un negozio a Blagnac, vicino Tolosa. Il giovane, che indosserebbe un casco con attaccata una telecamera go-pro, ha sparato in direzione degli agenti. Secondo i media l'aggressore avrebbe chiesto l'intervento di un negoziatore e minaccerebbe di uccidere uno degli ostaggi, se il perimetro di sicurezza non sarà rimosso. La polizia ha invitato gli abitanti dell'area a restare chiusi in casa o nei negozi. Un elicottero della polizia sorvola la zona. Non è chiaro se le persone tenute in ostaggio siano quattro o cinque. Secondo Bfmtv, che cita fonti concordanti, la pista terroristica è esclusa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata