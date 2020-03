Tokyo 2020, Trump: Abe non ha ancora preso una decisione

di scp

Torino, 19 mar. (LaPresse) - "Ci ha detto che non ha ancora preso una decisione". Lo ha detto Donald Trump riferendosi al primo ministro giapponese Shinzo Abe e la decisione se confermare le Olimpiadi come previsto per quest'estate.

