Addio al marinaio del bacio a Times Square: la foto simbolo di fine guerra

George Mendonsa è morto all'età di 95 anni: il suo bacio a un'infermiera per festeggiare la vittoria degli Usa sul Giappone ritratto in una delle foto più famose di sempre

A renderlo famoso fu l'iconica foto del bacio di Times Square, diventata simbolo della fine della Seconda guerra mondiale. George Mendonsa, il marinaio che nello scatto di Alfred Eisenstadt baciava appassionatamente un'infermiera, è morto all'età di 95 anni. La figlia, Sharon Molleur, ha riferito al Providence Journal che è deceduto a seguito di una caduta nella casa di riposo in cui viveva a Middleton, Rhode Island.

Lo scatto fu pubblicato sul magazine Life con il titolo V-J Day in Times Square, cioè 'la Giornata della vittoria sul Giappone a Times Square'. Mendonsa, che prestò servizio nel Pacifico durante la Seconda guerra mondiale, era in licenza quando la foto fu scattata durante i festeggiamenti per la fine della guerra. Da tempo rivendicava di essere il marinaio nella foto, ma solo di recente è giunta la conferma ufficiale, grazie all'uso della tecnologia del riconoscimento facciale. Quanto alla donna nella foto, Greta Zimmer Friedman, era morta nel 2016 all'età di 92 anni.

Eisenstadt non aveva annotato i nomi dei protagonisti del suo scatto. Successivamente aveva raccontato di avere visto il marinaio che correva per strada e che afferrava qualsiasi ragazza incontrasse. "Gli correvo davanti con la mia Leica guardandomi alle spalle, ma nessuna delle foto possibili mi piacevano", ha scritto il fotografo in Eisenstadt on Eisenstadt. "Poi all'improvviso ho visto qualcosa di bianco che veniva afferrato. Mi sono girato e ho scattato nel momento in cui il marinaio baciava l'infermiera. Se lei fosse stata vestita con un abito scuro non avrei mai fatto quella foto", raccontava ancora.

