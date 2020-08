TikTok, scelto acquirente attività Usa: annuncio entro domani

di lcl

Milano, 31 ago. (LaPresse) - TikTok ha scelto un acquirente per le sue attività negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda e in Australia e potrebbe annunciare l'accordo già martedì. Lo rende noto la Cnbc. Microsoft, in collaborazione con Walmart, e Oracle, sono i due principali contendenti. Il prezzo di vendita dovrebbe essere compreso tra i 20 miliardi e i 30 miliardi di dollari, ha riferito la Cnbc. L'accordo potrebbe essere rallentato dal governo cinese. La società madre, Bytedance, ha infatti dichiarato di aver bisogno di una licenza da Pechino prima di poter vendere a una società statunitense.

