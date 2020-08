TikTok, Microsoft rassicura Trump: Avanti con trattative per acquisizione

di scp

New York (New York, Usa), 3 ago. (LaPresse/AP) - Microsoft ha confermato le trattative con la società cinese ByteDance per acquisire il braccio statunitense della sua popolare app TikTok e ha discusso con il presidente Donald Trump delle sue preoccupazioni in merito alla sicurezza. In una dichiarazione, Microsoft ha dichiarato che la società e ByteDance hanno l'intenzione di esplorare un accordo per l'acquisizione e la gestione del servizio TikTok negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Il colosso Usa ha dichiarato di aspettarsi che tali colloqui si concludano entro il 15 settembre.

