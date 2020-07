La Casa Bianca valuta di vietare l'utilizzo di TikTok

(LaPresse) - La Casa Bianca sta prendendo in considerazione di inserire nella "black list" la popolare app cinese TikTok per impedirne di fatto l'utilizzo agli statunitensi. Lo rivela il Financial Times, citando fonti vicine al dossier. La mossa di Washington ha l'obiettivo di impedire a Pechino di accedere ai dati personali degli utenti attraverso la piattaforma.

