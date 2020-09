Tik Tok, Wsj: Oracle vince la gara

di ect

Milano, 14 set. (LaPresse) - Oracle ha vinto la gara per le operazioni Usa della app cinese Tik Tok, battendo Microsoft. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un professionista a conoscenza del dossier. La società sarebbe pronta ad annunciare Tik Tok come "fidato partner tecnologico" negli Stati Uniti ma probabilmente l'accordo non sarà strutturato come una vendita a titolo completo.

