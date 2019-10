Tifone Hagibis, bilancio vittime sale a 70 morti

di vln

Tokyo (Giappone), 15 ott. (LaPresse/AFP) - Sono ancora in corso le operazioni di ricerca dei dispersi in Giappone dopo il passaggio del tifone Hagibis: il bilancio delle vittime è salito a 70 morti, secondo quanto riferito dall'emittente pubblica Nhk. Al momento, almeno 15 persone risultano ancora disperse.

Nelle operazioni sono impiegati oltre 100mila soldati, vigili del fuoco, poliziotti e uomini della guardia costiera. Molte persone potrebbero essere ancora isolate nelle aree allagate in cui i soccorritori non sono stati in grado di accedere, hanno fatto sapere i media locali che stanno sorvolando con elicotteri molte località devastate.

