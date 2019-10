Tifone Hagibis, bilancio sale a 42 morti

di mrc/vln

Milano, 14 ott. (LaPresse) - Si aggrava il bilancio dei morti in Giappone dopo il passaggio del tifone Hagibis, mentre sono ancora in corso le operazioni di pulizia e salvataggio in molte aree. Secondo l'emittente Nhk, il numero delle vittime è salito a 42 mentre 15 persone risultano disperse. Altre 198 persone sono rimaste ferite durante il weekend.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata