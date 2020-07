Thyssen, media: Uno dei manager condannati si è presentato in carcere

di lcl

Milano, 2 lug. (LaPresse) - Uno dei due manager di Thyssen Krupp, condannati per il rogo in cui morirono 7 operai, si è presentato in carcere per iniziare il periodo di detenzione così come da "richiesta formale" del tribunale di Essen. Lo riferisce Radio Colonia.

