Tesla, Musk sfida il lockdown e riapre fabbrica in California

di ect

Fremont (Stati Uniti), 11 mag. (LaPresse/AP) - Il ceo di Tesla, Elon Musk, ha annunciato su Twitter il riavvio della produzione nella sua fabbrica di Fremont, in California, in violazione del lockdown e degli ordini delle autorità locali. Nel tweet Musk ha chiesto di essere arrestato nel caso in cui le autorità dovessero decidere di prendere in custodia qualcuno tra i lavoratori. Lo stabilimento di Fremont, a sud di San Francisco, è chiuso dal 23 marzo a seguito della pandemia di coronavirus.

