Terrorismo, Lula si scusa: Asilo a Cesare Battisti fu errore

di lcl

Milano, 21 ago. (LaPresse) - L'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime di Cesare Battisti e ha detto che fu "un errore" concedergli l'asilo. Lula, in un'intervista rilasciata a TV Democracia, ha detto di non aver mai avuto rapporti diretti con Battisti ma gli garantì la protezione in Brasile perché l'allora ministro della giustizia Tarso Genro, "diceva che era innocente e che non c'erano prove di colpevolezza" contro di lui. Sentire l'ammissione di colpa da parte di Battisti "è stato molto frustrante", ha detto Lula.

