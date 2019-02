Terrorismo, Le Parisien: Magistrati italiani domani e giovedì a Parigi

di lrs

Milano, 12 feb. (LaPresse) - Magistrati italiani e francesi si incontreranno domani e giovedì a Parigi per discutere della situazione dei terroristi italiani, che hanno colpito durante gli 'Anni di piombo', rifugiati in Francia. Lo si legge su 'Le Parisien'. L'Italia - continua il giornale transalpino - chiede ufficialmente alla Francia il ritorno in patria di una quindicina di persona, uomini e donne, fra i 60 e i 75 anni.

