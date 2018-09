Sisma e tsunami, disastro in Indonesia: almeno 832 morti

Sale a 832 il bilancio delle vittime provocato da un terremoto seguito da uno tsunami nella città di Palu, sull'isola indonesiana di Sulawesi.

Dopo che un allarme tsunami è stato emesso e poi revocato, un muro d'acqua si è schiantato sulla città: sono crollati edifici e gli abitanti sono fuggiti. La scossa di magnitudo 7.7 è stata più potente di quelle che hanno colpito in estate le isole indonesiane di Lombok, uccidendo centinaia di persone. Il presidente Joko Widodo ha annunciato la mobilitazione dell'esercito nella regione colpita, per contribuire a soccorrere le vittime e recuperare i cadaveri.

La scossa iniziale si è verificata quando stavano per iniziare le preghiere della sera, nel più grande Paese a maggioranza musulmana del mondo, nel giorno della settimana in cui le moschee sono solitamente più piene. L'Indonesia si trova sulla 'Cintura di fuoco', zona dove terremoti ed eruzioni vulcaniche sono particolarmente frequenti. Nel dicembre del 2004 un devastante terremoto e maremoto colpirono la costa di Sumatra, e lo tsunami uccise 220mila persone di cui 168mila in Indonesia.

L'evento sismico è l'ultimo di una lunga serie che ha colpito il Paese questa estate. La scossa di magnitudo 6.4 del 29 luglio, che ha colpito in particolare l'isola di Lombok e ha causato 342 morti, è stata seguita da un'altra di magnitudo 5.9 il 9 agosto, una di 6.3 il 19 e una di 6.2 il 28.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata