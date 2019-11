Terremoto in Albania, nuove scosse: 28 i morti causati dal sisma

Una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 5,3, ha colpito, nel pomeriggio, l'Albania, gettando nuovamente gli abitanti nel panico. I soccorritori hanno dovuto, momentaneamente, sospendere le ricerche dei dispersi in seguito al sisma che, ieri, ha colpito il Paese. L'epicentro dell'ultima scossa è stato localizzato al largo della costa a nord di Durazzo, con ipocentro a una profondità di 12,6 chilometri . Paura e gente per strada anche a Valona.

Per ora sono 28 i morti accertati, di cui 3 bambini, oltre 650 i feriti, molti sono in gravi condizioni. Il terremoto di ieri prima dell'alba ha sollevato di circa 10 centimetri il terreno vicino a Durazzo. Al lavoro diverse squadre internazionali tra cui quelle italiane dei Vigili del Fuoco. L'Albania ha proclamato lo stato di emergenza per un mese nelle aree maggiormente colpite, le città di Durazzo e Thumane, dove le vittime sono rimaste intrappolate negli edifici crollati. "La priorità è salvare la vita delle persone", ha detto il primo ministro Edi Rama, che ha proclamato una giornata di lutto nazionale e ha annunciato lo stato di emergenza di 30 giorni per Durazzo e Thumane.

La devastazione e le ricerche dei dispersi

Sono circa 300 i soldati e 1.900 gli agenti di polizia che sono stati inviati nelle due città per i soccorsi, mentre squadre di supporto sono arrivate, oltre che dall'Italia, anche da Grecia e Romania. L'attività del personale d'emergenza si è concentrata sui condomini crollati, da cui almeno 45 persone sono state portate in salvo. A Kurbin un uomo è morto dopo essere saltato, preso dal panico, già da una finestra dell'edificio in cui viveva. Un altro è morto in un incidente d'auto, dopo che nella strada che stava percorrendo si sono aperte delle voragini. A Thumane, per ore i familiari di alcune persone irreperibili hanno urlato i nomi di coloro che i soccorritori cercavano d'individuare. A

L'epicentro del sisma di ieri è stato registrato a 34 chilometri a nordovest della capitale Tirana, secondo il centro sismologico europeo-mediterraneo, e la scossa è stata poi seguita da varie altre di assestamento, tra cui una di potenza 5.3. Il terremoto più potente dal 1926, lo ha definito il sismologo Rrapo Ormeni. L'Albania è nota per la sua pianificazione urbanistica caotica e sregolata, soprattutto nelle località turistiche costiere, dove le costruzioni abusive sono diffuse

