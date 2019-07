Terremoto di 7.1 in California: danni contenuti e feriti lievi

Un terremoto di magnitudo 7,1 si è verificato nella California meridionale venerdì sera, intorno alle 20.19 ora locale (le 3 di notte in Italia). A segnarlo è l'Usgs Geophysical Institute. L'ultimo sisma segue quello di magnitudo 6,4 avvenuto il giorno prima nella stessa regione. L'Usgs ha riferito che la scossa di giovedì è stata un precursore del nuovo terremoto. Secondo i dati citati dalla 'Cnn', il terremoto della scorsa notte, però, è stato 11 volte più forte del precedente. Giovedì il sismologo Lucy Jones, del California Institute of Technology (Caltech), aveva affermato che "c'è all'incirca una possibilità su 20 che questo luogo subisca un terremoto ancora più potente nei prossimi giorni". Anzi, "non abbiamo ancora visto il più grande terremoto". Jed McLaughlin , il capo della polizia di Ridgecrest , uno dei centri più viini all'epicentro, ha fatto sapere che ci sono alcuni feriti ma lievi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata