Tensioni India-Pakistan: Islamabad abbatte 2 jet indiani, arrestati due piloti

L'aviazione di Islamabad ha "abbattuto due aerei indiani nello spazio aereo pakistano" sul Kashmir. Lo ha twittato il portavoce dell'esercito, generale Asif Ghafoor, aggiungendo che un aereo è caduto sul Kashmir controllato dal Pakistan, l'altro sul lato indiano. I due piloti indiani sono stati arrestati e uno di loro è stato portato in ospedale.

Ghafoor ha sottolineato come il suo Paese "non vuole andare verso la guerra con l'India, vogliamo restare responsabili, non vogliamo un'escalation". Poco prima un funzionario del governo dello stato di Jammu e Kashmir aveva dichiarato che caccia pakistani erano entrati brevemente nella frontiera de facto tra i due Paesi in Kashmir, respinti dall'aviazione indiana.

A causa delle forti tensioni il Pakistan ha chiuso il proprio spazio aereo. Le autorità indiane invece hanno ordinato la chiusura di otto aeroporti negli Stati settentrionali di Jammua e Kashmir, Punjab e Himachal Pradesh, ma poco dopo l'ordine è stato revocato.

