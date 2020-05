Taiwan: Preoccupati che la Cina arrivi all'invasione militare

di scp

Torino, 27 mag. (LaPresse) - Taiwan è preoccupata che la Cina possa prenderla di mira, dopo quanto sta accadendo a Hong Kong, e che possa arrivare ad adottare misure più forti per conquistare il paese, compresa l'invasione militare. Lo ha detto il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu in un'intervista a Fox News, riconoscendo gli sforzi del governo degli Stati Uniti per proteggere la libertà e la democrazia dei cittadini di Hong Kong e ha detto che Taiwan sta cercando di fare lo stesso.

