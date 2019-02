Svizzera, incidente in motoslitta: muore 17enne, grave il padre

Entrambi sono precipitati per centinaia di metri in un burrone

Un 17enne di Samolaco (Sondrio) è morto mentre era in motoslitta con il padre a Mesocco, in Svizzera, nel Canton Grigioni. Federik Scaramella, secondo quanto riferisce il Giornale di Sondrio, e il padre Christian, 45 anni, sono precipitati per centinaia di metri in un burrone. Il padre è gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Bellinzona.

