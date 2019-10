Svizzera, curdo si dà fuoco davanti a sede Unhcr a Ginevra: ferito

di lrs

Milano, 23 ott. (LaPresse) - Un curdo siriano si è immolato stamani a Ginevra, in Svizzera. Lo rivela il quotidiano '20 Minutes'. Il giovane, 21enne che vive in Germania, secondo quanto riferito, si è cosparso di benzina nel cortile dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), tra Rue de Montbrillant e Avenue de France. Gli aiutanti sono riusciti a tenerlo in vita. Il ferito è stato portato in elicottero a Losanna, un ospedale specializzato nel trattamento delle vittime di ustioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata