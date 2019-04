Sventato complotto terroristico a Los Angeles: arrestato veterano, pianificava vendetta per la strage di Christchurch

Le autorità americane hanno sventato un complotto terroristico volto a colpire "diversi obiettivi" nella California meridionale. Lo riporta il Los Angeles times spiegando che Mark Steven Domingo, veterano di 26 anni, è stato arrestato in un'operazione condotta dagli agenti dell'Fbi. Secondo le fonti citate dal quotidiano, non è chiaro quale fosse il complotto ma l'uomo avrebbe dovuto colpire una serie di obiettivi specifici, compreso uno a Long Beach. L'ex militare, sempre secondo le fonti, si sarebbe convertito all'Islam ma non si sa se questo elemento sia collegato al suo piano. Da quanto riferisce il Los Angeles Times sembra che l'uomo abbia provato a connettersi con altre persone online.

Il veterano voleva agire molto probabilmente per vendetta per la strage a Christchurch, in Nuova Zelanda, in cui sono morte 50 persone, ed è stato arrestato dopo aver ricevuto quella che riteneva fosse una bomba consegnatagli da un agente sotto copertura. Domingo è stato accusato di fornire sostegno materiale a terroristi e, secondo gli investigatori, pianificava già da marzo una strage.

