Sudan, 4 manifestanti uccisi a colpi d'arma da fuoco a Omdurman

di lrs

Khartum (Sudan), 1 ago. (LaPresse/AFP) - Quattro manifestanti sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco oggi a Omdurman, in Sudan, secondo quanto ha riferito un comitato di medici collegato ai manifestanti. Migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il Paese. "Quattro manifestanti sono stati uccisi da proiettili e diversi sono stati feriti durante una manifestazione a Omdurman", ha affermato il comitato dei medici in una nota.

