Sud Corea, Trump in visita due giorni dopo il G20: focus su nucleare

di mrc/scp

Milano, 24 giu. (LaPresse) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, farà una visita di due giorni in Corea del Sud poco dopo aver partecipato al summit del G20 in Giappone. Lo riporta l'agenzia Yonhap citando Seul. È previsto che Trump arrivi sabato e terrà colloqui al vertice con il presidente Moon Jae il giorno seguente, riferisce la portavoce, Ko Min-jung. "Progettano di avere discussioni approfondite sui metodi per uno stretto coordinamento tra le due nazioni per l'instaurazione di una pace permanente attraverso la completa denuclearizzazione della penisola coreana, consolidando ulteriormente l'alleanza Corea del Sud-Stati Uniti", ha affermato la portavoce. La visita di Trump segue l'invito avanzato da Moon durante il loro summit di aprile alla Casa Bianca, ha aggiunto.

