Successione della premier May: restano in corsa Johnson, Hunt e Gove

Boris Johnson avanza ancora nella corsa per la successione della premier britannica Theresa May. Nel quarto round di voto dei deputati conservatori è stato eliminato il ministro dell'Interno Sajid Javid e restano dunque in gara tre candidati: oltre a Johnson, corrono ancora Jeremy Hunt e Michael Gove. Nel pomeriggio è atteso un nuovo voto, che designerà i due 'finalisti'. Johnson ha ottenuto 157 voti su 311. Javid, invece, è stato eliminato dopo essere arrivato in ultima posizione con 34 voti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata