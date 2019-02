Usa, la Camera dice no al muro col Messico di Trump

La Camera degli Stati Uniti, controllata dai democratici, ha approvato una risoluzione con cui blocca l'ottenimento di fondi per il muro al confine del Messico attraverso la dichiarazione di emergenza nazionale. La misura è stata approvata con 245 voti favorevoli, 182 contrari, e ora passa al Senato. Il presidente Donald Trump ha annunciato il veto, se il testo passerà con successo in entrambe le camere.

Al Senato in mano al Gop, tuttavia, la prospettiva è incerta. Almeno una senatrice e un senatore repubblicani, Susan Collins del Maine e Thom Tillis della North Carolina, hanno dichiarato che appoggeranno la risoluzione. Sarebbero necessari quattro repubblicani per far passare la misura, mentre sembra improbabile che si possa arrivare alla maggioranza di due terzi necessaria per superare l'annunciato veto di Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata