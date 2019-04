Sri Lanka, Trump condanna gli attacchi, ma spunta la gaffe: su Twitter scrive '138 milioni di morti'

Il cinguettio è stato subito cancellato e sostituito, ma lo screenshot dell'errore è ancora visibile in rete

"Condoglianze sentite dal popolo degli Stati Uniti al popolo dello Sri Lanka per i terribili attacchi terroristici alle chiese e agli hotel, che hanno ucciso almeno 138 milioni di persone e ne hanno ferite altre 600. Siamo pronti ad aiutare!". Condanna con gaffe su Twitter per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Facendo riferimento all'ondata di attacchi in Sri Lanka, Trump ha scritto che il bilancio è di 138 milioni di morti, invece di 158. Il cinguettio è stato subito cancellato e sostituito dalla versione corretta, ma qualcuno è riuscito a fare un screenshot dell'errore e a postarlo nei commenti.

you are a total fuck up pic.twitter.com/3RW9Gg7sds — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) 21 aprile 2019

