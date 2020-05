Spazio, Trump: Iniziata nuova era per le ambizioni americane

di lrs

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Oggi, mentre segniamo un rinnovato impegno per il futuro dell'America nello spazio, che è enorme, impegniamoci anche per un futuro più luminoso per tutti i nostri cittadini proprio qui sulla Terra". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando da Cape Canaveral, in Florida. Con il lancio della Crew Dragon di Space X "è iniziata una nuova era per le ambizioni americane", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata