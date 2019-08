Spazio, navetta Soyuz con robot cosmonauta attracca su Iss

di vln

Mosca (Russia), 27 ago. (LaPresse/AFP) - La navetta spaziale Soyuz, con a bordo il robot cosmonauta russa Fedor, è riuscita ad attraccare sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). Lo ha annunciata l'agenzia spaziale russa Roskosmos spiegando che Soyuz MS-14 è arrivato su Iss alle 5.08 di notte.

La navetta era decollata giovedì da cosmodromo russo Baikonur, in Kazakistan: sabato 24 agosto aveva fallito un primo tentativo di aggancio. Il robot a misura d'uomo di nome Fedor (acronimo di Final Experimental Demonstration Object Research) è la prima macchina di questo tipo inviata nello spazio dalla Russia. Dovrà rimanere nella ISS fino al 7 settembre per imparare come aiutare gli astronauti nella stazione spaziale.

Soyuz trasportava un carico di 670 chili, "comprese attrezzature scientifiche e mediche, componenti per il sistema vitale, nonché contenitori con cibo, medicine e prodotti per l'igiene per i membri dell'equipaggio", ha fatto sapere l'agenzia Roskomos. Sull'Iss si trovano 6 astronauti, tra cui l'italiano Luca Parmitano.

