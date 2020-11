Spazio, la capsula Crew Dragon di Space X ha raggiunto la Stazione spaziale

di lca

Cape Canaveral, (Florida- Usa), 17 nov. (LaPresse/AP) - La capsula Crew Dragon di Space X con a bordo quattro astronauti è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale, dove rimarranno fino alla primavera. L'aggancio è avvenuto nelle prime ore di martedì mattina, ora italiana, dopo un volo di 27 ore completamente automatizzato dal Kennedy Space Center della Nasa. "Oh, che bello sentire questa voce", ha gridato l'astronauta della stazione spaziale Kate Rubins quando il comandante della capsula, Mike Hopkins, ha contattato per la prima volta l'ISS via radio. "Non vediamo l'ora di averti a bordo", ha aggiunto dopo che i due veicoli spaziali sono stati agganciati. Questa è la seconda missione con astronauti per SpaceX, ma è la prima volta che la compagnia di Elon Musk partecipa a una missione con un equipaggio per un intero soggiorno di sei mesi alla stazione. Il volo di prova con due piloti all'inizio di quest'anno è durato due mesi.I tre statunitensi e un astronauta giapponese rimarranno nel laboratorio orbitante fino all'arrivo dei loro sostituti su un'altra capsula ad aprile.

