Spazio, atterraggio di emergenza per la Soyuz: a bordo un russo e un americano

Avrebbero dovuto compiere un volo di sei ore verso la Stazione spaziale internazionale (Iss), ma i due astronauti partiti con il razzo russo Soyouz dalla base spaziale di Baïkonour, in Kazakhstan, sono ritornati sulla Terra dopo poco a causa di un guasto.

L'astronauta americano Nick Hague e il cosmonauta russo Alexeï Ovtchinine, decollati alle 14.40 locali (le 10.40 in Italia) per una missione di oltre sei mesi nella stazione orbitale, stanno bene e non hanno riportato lesioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata