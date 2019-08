Sparatoria in un supermercato in Texas: morti e feriti

Una sparatoria è in corso nell'area di un centro commerciale del Texas, nella città di El Paso. La polizia ha invitato i cittadini a stare lontano. "Allerta per sparatoria, state lontani dalla zona del Cielo Vista Mall, la situazione è ancora in corso", ha twittato la polizia. Secondo i media locali, i colpi sono stati sparati in un supermercato Walmart. Diverse persone sarebbero morte, secondo quanto detto dal capo dello staff al sindaco della città, Olivia Zepeda, riportato dalla Cnn. Alcuni sospetti sarebbero sotto custodia, ha aggiunto Zepeda.

