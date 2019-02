Illinois, sparatoria in un'azienda ad Aurora: diversi feriti, tra cui quattro agenti

La polizia di Aurora, nell'Illinois, è entrata in azione alla Henry Pratt Company, un'azienda manifatturiera che produce valvole, per una sparatoria. Sarebbero rimasti feriti "molti civili" e quattro poliziotti, secondo quanto riporta il quotidiano locale Daily Herald. Testimoni hanno riferito ai media locali di essersi rinchiusi in edifici vicini mentre un uomo tra i 30 e i 40 anni ha iniziato a sparare. L'aggressore è stato poi ucciso dalla polizia. Sul posto sono intervenute anche sei ambulanze e altrettanti mezzi dei vigili del fuoco.

ALERT: There is an active shooter near Highland and Archer. Aurora Police are on the scene. More information will be available soon.