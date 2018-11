Sparatoria a Los Angeles in un night club: almeno una vittima, feriti

Sparatoria in California, all'interno di un pub di Thousand Oaks, a ovest di Los Angeles. Un uomo armato ha aperto il fuoco al bar-ristorante Borderline Bar & Grill e ha esploso una trentina di colpi: sarebbe ancora a piede libero ma potrebbe essere ferito. Ci sarebbe almeno una vittima e secondo quanto riporta Cbs Los Angeles, citando fonti della contea di Ventura, molte persone sarebbero state ferite, tra cui anche un agente di polizia. Altre sono riuscite a scappare: c'è chi ha trovato rifugio nei bagni e chi sul tetto dell'edificio.

HAPPENING NOW: First responders arrive on scene of reported shooting at bar in Thousand Oaks, California. https://t.co/RxeSa1EMis

Secondo quanto si apprende dal sito del locale, al momento della sparatoria era in corso la serata del 'College Country' quindi si teme che molti dei feriti possano essere giovani. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine: la sparatoria è avvenuta intorno alle 23.30 ora locale. Ecco dove è avvenuta la sparatoria:

#OaksInc: Ongoing active shooter incident reported at Borderline in @CityofTO . Please stay away from area. Active law enforcement incident. Multiple injuries reported. Details still being determined. Multiple ambulances requested. @VCFD pic.twitter.com/4X3b8KMisc