Spagna, la Corte suprema sospende la riesumazione dei resti di Franco

La Corte suprema della Spagna ha deciso di sospendere la riesumazione delle spoglie di Francisco Franco. La decisione è giunta a seguito di una richiesta in tal senso da parte della famiglia dell'ex dittatore spagnolo. Fin dal suo arrivo alla Moncloa il governo del premier socialista Pedro Sanchez lavorava al trasferimento dei resti di Franco dal mausoleo della Valle de los Caidos, vicino Madrid, in cui si trova dal 1975, al cimitero del Pardo. Il trasferimento era previsto per lunedì 10 giugno.

La sospensione è stata decisa a titolo precauzionale, in attesa che venga valutato il ricorso presentato dalla famiglia del dittatore contro la riesumazione. Il trasferimento dei resti è al centro di un braccio di ferro giudiziario fra il governo e i discendenti di Franco, che ha gestito la Spagna con il pugno di ferro dal 1939 al 1975.

