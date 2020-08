Spagna, Iglesias: Fuga all'estero di Juan Carlos indegna

di lrs

Milano, 3 ago. (LaPresse) - "La fuga all'estero" dell'ex re di Spagna, Juan Carlos I, "è un atteggiamento indegno di un ex Capo di Stato e lascia la monarchia in una posizione molto compromessa. Per rispetto dei cittadini e della democrazia spagnola, Juan Carlos I dovrebbe rispondere delle sue azioni in Spagna e davanti al suo popolo". Lo scrive su Twitter Pablo Iglesias, vicepresidente spagnolo e segretario generale di Podemos. "È dovere di quelli come noi in posizioni governative garantire istituzioni esemplari e pulite", aggiunge. E ancora: "Un governo democratico non può voltarsi dall'altra parte, tanto meno giustificare comportamenti che minano la dignità di un'istituzione chiave come il Capo dello Stato e che sono una frode contro la giustizia".

