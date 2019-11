Spagna, exit poll: Psoe primo partito ma in calo, cresce l'ultradestra di Vox

Secondo un sondaggio Gad3 per Rtve, il partito socialista (Psoe) del premier uscente Pedro Sanchez resta il primo partito con 114-119 seggi a seguito delle elezioni odierne, perdendo però tra quattro e nove rappresentanti eletti. Al secondo posto i conservatori del Partito popolare (Pp) con 85-90 seggi, che guadagnano così tra 19 e 24 seggi dopo la pesante sconfitta della scorsa consultazione. Il partito di estrema destra Vox emergerebbe come terza forza politica, aumenterebbe la propria presenza a 56-59 seggi dai 24 conquistati lo scorso aprile. In calo Unidas Podemos che perderebbe tra 8 e 12 seggi passando a 30-34, mentre il suo ramo dissidente Mas Pais irromperebbe con 3 deputati. Ciudadanos grande sconfitto con 42-43 parlamentari. Il blocco di sinistra, quindi, arriverebbe a 147-156 rappresentanti eletti, scrive El Pais; quello di destra a 155-164 (più dei 147 di aprile).

