Spagna, dov'è finito Juan Carlos? Voci su Portogallo, Repubblica Dominicana e Italia

Si rincorrono in Spagna le voci sulla meta dell'ex re Juan Carlos, che ieri ha annunciato il proprio trasferimento all'estero a seguito di uno scandalo finanziario in cui è coinvolto. L'ex monarca è oggetto di un'indagine nel suo Paese e in Svizzera, per sospetti illeciti finanziari. Né lui, lé la famiglia reale o il governo hanno rivelato dove Juan Carlos si sia diretto dopo avere abbandonato la madre patria, quindi sui media si sono diffuse varie versioni.

Front pages of newspapers are displayed with the news of Spain's former monarch, King Juan Carlos I, in Madrid, Spain, Tuesday, Aug. 4, 2020. Speculation over the whereabouts of former monarch Juan Carlos is gripping Spain, a day after he announced he was leaving the country for an unspecified destination amid a growing financial scandal. (AP Photo/Manu Fernandez)

Il quotidiano Abc ha scritto che il padre del re Felipe ha lasciato la Spagna domenica e ha fatto scalo a Porto, in Portogallo, per raggiungere la Repubblica Dominicana. La Vanguardia ha anch'essa affermato come il monarca potrebbe essersi diretto nel Paese caraibico, ma solo temporaneamente. El Confidencial, invece, descrive più alternative possibili: il Portogallo, dove Juan Carlos visse nell'infanzia, oppure la Francia o ancora l'Italia, dove ha familiari e amici. l'ottantaduenne ex Re, considerato personaggio chiave per la restaurazione pacifica della democrazia in Spagna dopo la morte del dittatore Francisco Franco nel 1975, in anni recenti è stato coinvolto in vari scandali. Nel 2014 ha abdicato in favore del figlio Felipe, perdendo così l'immunità che la Costituzione spagnola gli garantiva.

