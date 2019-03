Somalia, soccorritori: 19 morti nell'attentato a Mogadiscio

di nbr

Mogadiscio (Somalia), 1 mar. (LaPresse/AFP) - Salgono a 19 i morti nell'attentato compiuto questa mattina da miliziani di al Shabaab in un hotel di Mogadiscio. Lo fanno sapere i soccorritori. "Abbiamo recuperato altri 14 corpi senza vita sotto le macerie, che portano il totale dei morti a 19", ha detto Abdikadir Abdirahman, direttore del servizio di ambulanza Aamin. Intanto è ancora in corso l'azione delle forze di sicurezza somale per mettere fine all'assedio dei miliziani islamisti.

