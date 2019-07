Somalia, attacco di al-Shabaab in un hotel: almeno 26 morti

Almeno 26 persone, tra cui molti stranieri, sono state uccise e 56 ferite in un attacco bomba suicida e in un attacco con armi da fuoco avvenuti ieri e rivendicati da militanti di al-Shabaab in un hotel nel sud della Somalia a Chisimaio. "Ventisei persone sono state uccise nell'attentato e altre cinquantasei ferite. Tra le vittime cittadini stranieri, tre keniani, uno canadese, uno inglese, due americani e tre tanzaniani. Ci sono anche due cittadini cinesi feriti", ha reso noto il presidente regionale Ahmed Mohamed Islam in una conferenza stampa.



