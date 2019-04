Slovacchia, un militare confessa l'omicidio del giornalista Kuciak

Svolta in Slovacchia nelle indagini sull'omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak e della fidanzata Martina Kusnirova, entrambi 27enni, assassinati il 21 febbraio del 2018. Secondo quanto scrivono diversi siti di informazione locali, l'ex soldato Miroslav Marcek, che è fra gli arrestati per l'omicidio, ha confessato. La Bbc riporta che si ritiene che Marcek fosse l'autista che ha portato gli altri sospettati. Marcek è stato incriminato insieme ad altre tre persone per l'omicidio. La procura ha incriminato inoltre un uomo d'affari slovacco, Marian Kocner, legato al partito al potere Smer-SD, accusandolo di essere il presunto mandante.

Secondo Bbc, i sub della polizia stanno ispezionando un fiume alla ricerca di armi e altre prove. Kuciak e la fidanzata erano stati uccisi mentre il reporter si apprestava a pubblicare un articolo su presunti legami fra uomini politici slovacchi e la 'ndrangheta. Il caso scioccò il Paese provocando massicce proteste che ebbero un effetto sul governo del partito Smer-SD, portando alle dimissioni dell'allora premier ministro Robert Fico. Quest'ultimo resta tuttavia capo dello Smer-SD ed è alleato dell'attuale premier Pellegrini.

