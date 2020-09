Sisi a Netanyhau: Bene annuncio accordo con Emirati Arabi Uniti

di mad

Milano, 2 set. (LaPresse) - Il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi ha ricevuto oggi una telefonata dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante la quale hanno discusso gli sviluppi nell'area regionale, e il presidente ha affermato il sostegno dell'Egitto a qualsiasi passo che possa portare la pace nella regione in un modo che preservi i diritti legittimi del popolo palestinese e consenta la creazione del loro Stato indipendente garantendo sicurezza a Israele, plaudendo all'annuncio dell'accordo con gli Emirati Arabi Uniti.

Il portavoce della Presidenza egiziana ha affermato che il presidente ha anche sottolineato l'importanza che la parte israeliana non adotti misure unilaterali che minano le possibilità di pace, in particolare astenendosi dall'annessione di terre palestinesi, al fine di consentire sforzi concertati tra le varie parti regionali e internazionali per la ripresa dei negoziati tra la parte palestinese e quella israeliana.

