Siria, zio di Assad condannato in Francia per riciclaggio denaro

di lcl

Parigi (Francia), 17 giu. (LaPresse/AP) - Rifaat al-Assad, zio del presidente siriano Bashar al-Assad, è stato condannato a quattro anni di prigione in Francia per aver utilizzato illegalmente fondi statali siriani per costruire un impero immobiliare. I gruppi anticorruzione che hanno avviato i procedimenti legali contro Rifaat al-Assad hanno annunciato la decisione del tribunale di Parigi e l'hanno acclamata come una nuova vittoria negli sforzi a lungo termine per perseguire i leader stranieri accusati di aver nascosto il denaro rubato in Francia. Assad, ex vice presidente siriano, fuggito dal suo paese, è stato processato in contumacia per motivi di salute.

