Siria, Usa: 5 milioni per informazioni su Dall'Oglio e altri 4 religiosi

di scp

Milano, 27 lug. (LaPresse) - Il dipartimento di Stato americano, nell'ambito del 'Rewards for Justice program', offre una ricompensa di 5 milioni di dollari per informazioni sulle reti dell'Isis o sulle persone responsabili del rapimento di 5 religiosi cristiani, tra cui padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita scomparso a Raqqa, in Siria, il 29 luglio 2013. Anche gli altri quattro sono stati rapiti in Siria lo stesso anno, si tratta del sacerdote greco ortodosso Maher Mahfouz e del sacerdote cattolico armeno Michael Kayyal, dell'arcivescovo ortodosso siriano Gregorios Ibrahim e dell'arcivescovo greco-ortodosso Bolous Yazigi.

