Siria, Tusk: 'Cessate il fuoco' turco è richiesta capitolazione curdi

di lrs/com

Bruxelles (Belgio), 18 ott. (LaPresse/AFP) - Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, al termine della riunione dei leader dell'Ue, ha dichiarato che la tregua turca non è seria e ha chiesto ad Ankara di fermare l'offensiva contro le forze curde nel nordest della Siria. "La situazione è abbastanza ovvia. Questo cosiddetto 'cessate il fuoco' non è quello che ci aspettavamo. In realtà non è un cessate il fuoco, è una richiesta di capitolazione per i curdi", ha detto ai giornalisti. "E penso che qui dobbiamo essere molto coerenti e dobbiamo ribadire la nostra richiesta alla Turchia di porre definitivamente fine alle sue azioni militari qui", ha aggiunto.

