Siria, Turchia: Non necessaria nuova operazione contro i curdi, si sono ritirati

di scp

Istanbul (Turchia), 23 ott. (LaPresse/AFP) - "In questa fase, non è necessario effettuare una nuova operazione". Così il ministero della Difesa turco in una nota, aggiungendo di essere stati informati dagli Stati Uniti che il ritiro delle forze curde dalle zone di confine della Siria del nord è stato "completato".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata