Siria, truppe turche attaccano Al-Nayrab

di lcl

Milano, 20 feb. (LaPresse) - Truppe turche e oppositori del regime di Bashar al-Assad hanno attaccato la città di Al-Nayrab, controllata dalle forze siriane. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani citando "fonti attendibili". Sono ancora in corso "violenti scontri" che hanno causato vittime in entrambe le fazioni.

